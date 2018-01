Aconteceu ontem (11), nos Estados Unidos, o Critics’s Choice Awards, premiação na qual os críticos escolhem o melhor da TV e do cinema. É tipo mais um daqueles termômetros para o Oscar (o objetivo final de qualquer artista de Hollywood).

Leia Mais: O produto queridinho da Margot Robbie é o Bepantol®

Margot Robbie, estrela do longa “Eu, Tonya”, estava por lá e faturou o troféu de “Melhor Atriz em Comédia”, no entanto, ela merecia outro prêmio, o de “Penteado Mais Incrível” – infelizmente, esse ainda não existe.

É sério. A australiana sempre inova, seja no look (lembra quando ela usou o vestido de unicórnio?), seja na beleza e, claro, no modo como aparece nesses eventos com o cabelo.

Desta vez, ela lançou mão de um laço preto de veludo que poderia, sim, ter deixado ela muito juvenil, uma coisa meio debutante, meio “Meus 15 anos”. Não foi o caso.

Para tirar o tom pré-adolescente, ela engenhosamente providenciou um coque podrinho – tão fácil de copiar que até quem não tem nenhuma coordenação motora pode fazer.

Confira a parte de trás:

Aliás, ele era a combinação perfeita para o vestido todo desencanado e divertido da Chanel:

Sim, a gente ama quando as atrizes usam quilos de laquê e capricham naqueles looks glamour old Hollywood, mas é tão refrescante quando alguém aparece com um penteado assim, simples, bonito e, principalmente, eficiente.

Para a beleza, nada de grandes inovações: muita base, um delineado preto grossão, sobrancelhas bem marcadas e um leve brilho nas pálpebras para iluminar o olhar. O destaque ficou para a boca marrom.