Mariana Rios desapega do cabelão e adota corte que é tendência para 2019

Adiantamos, no começo da semana, que o microbob, uma variação mais curtinha do bob, seria o corte de cabelo oficial de 2019, lembra? E, bom, no que depender de Mariana Rios, que na última quinta-feira (21) apareceu de novo visual em seu perfil do Instagram, a tendência não poderia estar em seu melhor momento.

A atriz e cantora decidiu desapegar de vez dos comprimento médio, e elegeu o cabeleireiro Romeu Felipe para consolidar a transformação. O microbob escolhido por ela tem base reta, fios levemente desfiados e uma franja comprida para acompanhar.

A gente amou!