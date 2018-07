Os 39 melhores cortes bob e long bob das famosas para se inspirar já

Então, está pensando em dar uma renovada no visual, certo? No mundo das famosas, quando elas querem chacoalhar um pouco as coisas, isso quase sempre significa recorrer a dois tipos de corte de cabelo: o bob, conhecido antigamente como “chanel”, e o long bob, uma versão na altura dos ombros.

Antes tendência, hoje ambos os cortes já podem ser considerados clássicos e melhor: são uma forma quase instantânea de deixar o visual mais moderno, mais fresco, mais fashionista.

A melhor parte? É muito mais prático do que ter um cabelão, a manutenção é mamão com açúcar e é um corte democrático, todo mundo fica bem: lisas, crespas, cacheadas… E vale tudo na hora de passar a tesoura, com franja, sem franja, assimétrico, reto, bicudo!

Leia Mais: Por que o long bob é há tanto tempo o corte do momento?

Lucy Hale, Rihanna, Bruna Marquezine, Selena Gomez, Giovanna Ewbank, Kim Kardashian e Tessa Thompson são algumas das estrelas que já se jogaram no estilo e fazem parte desse clubinho que não para de crescer, o clube do bob e do long bob.

Abaixo, a gente separou algumas interpretações das celebs para você salvar na sua pastinha e seguir direto para o salão.

Confira os melhores cortes das famosas

Selena Gomez

Rihanna

Bruna Marquezine

Lucy Hale

Keke Palmer

Giovanna Ewbank

–

Tessa Thompson

Kim Kardashian

Taraji P. Henson

Dove Cameron

Hayley Baldwin

Normani Kordei

Marina Ruy Barbosa