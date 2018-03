Estes foram os melhores penteados das famosas no Oscar 2018

As famosas arrasaram nos looks, na beleza e, obviamente, nos penteados para Oscar 2018, maior evento do cinema que aconteceu no último domingo (04), em Los Angeles. Resultado? Um mar infinito de inspirações.

Para comentar as escolhas das artistas, a gente, aqui do MdeMulher, chamou o top hairstylist Rodrigo Ferreira, do Studio W, salão de beleza das celebridades, em São Paulo.

Veja o que ele comentou!

Alison Williams

“Cabelo com ondas vintage chique, médio em comprimento e coloração em ton sur ton (tom sobre tom) equalizando perfeitamente para a sua beleza estética. Esse estilo de penteado criado nos anos 1920 é perfeito para eventos sofisticados e cheiso de glamour como o Oscar”.

St Vincent

“A mega instrumentista com seu corte bob sempre ultra reto e marcante, optou por um liso de risca lateral bem alinhado e com adereço preto elegante no topo da cabeça, uma boa alternativa para esse corte se transformar em um cabelo elegante e sofisticado para a noite”.

Mary J. Blige

“Um dos maiores nomes da música norte-americana, optou por um frontal em elevação e laterais bem alinhadas. Poderia ter ido com um franjão em diagonal para o frontal que estaria mais moderna”.

Gina Rodriguez

“Visual que demonstra atitude e personalidade, adoro os cabelos com risca no meio e bem alinhados, chique e atual”.

Elisabeth Moss

“Parece que fez uma escova e foi para o Oscar. Mais um visual muito comum para a noite, eu teria feito um semi-preso com uma franja em diagonal e o topo em elevação para equalizar melhor seu rosto. Um look de ondas leves, atual porém simples, despretensioso”.

“Maravilhosa, ondas em efeito moderno e elegante para um cabelo comprido, ótima opção. Não mudaria nada”.

Greta Gerwig

“Amo os cabelos curtos com estilo e atitude. Visual atual e elegante, uma outra opção pra este cabelo seria um gel todo para trás, marcaria super o formato marcante do rosto dela”.

Saoirse Ronan e Margot Robbie

“Rostos marcantes e visuais com muita personalidade. Os dois cabelos em estilo bob reto com um excelente acabamento, um na opção liso total e risca (superelegante), o outro com uma leve onda, muito atual e chique, acertaram em cheio na equalização rosto cabelo”.

“Opção em cheio no acerto da valorização dos cabelos crespos e com um excelente acabamento, para elevar o visual mais moderno e chique, frontal em risca no meio, adorei”.

Gal Gadot

“Preso total, elegante e minimalista. Para o rosto do formato assim um boa opção ou pra cabelos com pouco volume, com a face em total abertura e mais extensa, como a dela, acerto total”.

Emma Stone

“Blunt Cut com frontal mais em elevação, cabelo mega-atual e o querido das celebridades na temporada. Chique e moderno, acertou total”.

Emily Blunt

“Cabelo preso total com o rosto todo amostra. Essa pegada de cabelo preso sem muito acabamento está bem em alta, abrindo a possibilidade dos acessórios estarem bem visíveis, amei”.

Zendaya

“Cabelo preso total com coque bem no topo da cabeça, elegante e fino. Inteligente para mulheres com pouco cabelo, chique”.

Sandra Bullock

“Sandra Bullock sendo Sandra Bullock com com cabelos longos, risca no meio e bem alinhados, uma marca registrada dela, expressando sua tendência minimalista”.

Danai Gurira

“Não é para qualquer mulher ter os cabelos raspados, uma incrível atitude que demonstra sua personalidade superforte para carregar esse cabelo, sensacional!”

Jennifer Garner

“Cabelo poderoso com uma leve ondulação, de lado com volume bem marcado no frontal. A lateral um pouco atrás da orelha para evidenciar a joia, não mudaria nada, muito elegante para ela”.

Nicole Kidman

“Minimalista e elegante como sempre, risca ao meio e liso. Chique como somente a Kidman sabe usar”.

Lupita Nyong’o

“Elegante e sempre muito bem vestida, optou com um cabelo com volume no alto e um leve adereço dourado que equalizou perfeitamente com seu look, acertou bem. Eu faria para ela um liso de risca no lado colado na cabeça para um cabelo mais moderno”.