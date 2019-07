Michelle Obama apareceu divina com os cabelos cacheados e mais claros

Somos fãs declaradas de Michelle Obama por aqui. Desde a época de Casa Branca e produções sempre chiques, até a atual fase mais descolada, com direito a ternos coloridos-tendência e botas holográficas.

Mas, desta vez, não estamos aqui para falar sobre os lookinhos da escritora, ativista e ex-primeira-dama – embora a gente ame forte este macacão de paetês azul-marinho da marca Sergio Hudson.

Queremos mesmo é enaltecer o cabelo de Michelle, que costuma aparecer com os fios lisos e, no último sábado (6), surpreendeu a todos ao surgir com eles cacheados.

Obama mostrou o visual, assinado pela cabeleireira Yene Damtew, durante uma conversa com a jornalista Gayle King sobre seu best-seller autobiográfico (“Minha História”), que rolou no Festival Essence, em New Orleans.

Além dos cachos, dá para ver que o cabelo de Michelle está também mais iluminado, com um ombré em caramelo, tom do momento para mulheres de fios escuros que querem mudar sem apelar para o loiro. A técnica, menos agressiva, preserva a cor natural da raiz e vai criando mechas claras ao longo do comprimento.

Já a maquiagem, clássica como de costume, tinha como destaque o Lip Gloss da moderninha Glossier, à venda por 14 dólares no site da marca, que ainda não entrega no Brasil.