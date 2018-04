Mila Kunis é a nova integrante do clube do long bob

Seja bem-vinda, Mila Kunis! Passa ano, chega ano e tem um clube que nunca para de crescer, o das garotas do long bob! Selena Gomez já fez parte, Juliana Paes também, agora é a vez da atriz de “Perfeita é a Mãe”.

No fim do ano passado, ela já tinha se aventurado por um comprimento mais curto, mas, para a divulgação do filme “Meu Ex é um Espião”, comédia estrelada por ela e Kate McKinnon, durante o CinemaCon, nesta quinta-feira (26), em Las Vegas, ela estreou um novo corte com acabamento levemente assimétrico, mais longo na frente do que atrás. Mais moderno impossível!

Chad Wood, cabeleireiro das estrelas e responsável pela mudança, compartilhou o resultado no Instagram.

E ela já saiu direto do salão para o tapete vermelho, como qualquer pessoa normal, Não é?!

–

Inspiração para a próxima ida ao salão.