Miley Cyrus fez o corte de cabelo mais popular do Instagram e está bela

Nova fase, novo cabelo, não é o que dizem? Melhor ainda se for possível se jogar no corte mais popular do Instagram, o shag hair! Miley Cyrus, que fez aniversário no início desta semana, resolveu dar uma chacoalhada nas coisas e não teve medo de passar a tesoura nos fios (que estavam na altura do busto).

A responsável por fazer as honras foi nada menos que Tish Cyrus, a mãe da cantora. Munida com uma tesoura, no último domingo (24), ela publicou o resultado da investida no Instagram:

Obviamente, Tish não é uma hair stylist profissional e, no dia seguinte, coube à Sally Hershberger, cabeleireira das famosas, “consertar” a brincadeira de mãe e filha. E a solução encontrada por ela para transformar o visual da artista não poderia ser mais atual.

De acordo com a stylist, em entrevista à Glamour norte-americana, a ideia era chegar em um mullet moderno, já que para o aniversário dela de 27 anos, Miley procurava algo mais ousado e um tanto punk. Para conquistar o objetivo, ela precisou de um par de tesouras e, para finalizar e dar definição, uma navalha.

Eis o resultado:

Chamado de mullet ou shag hair, esse corte, nos últimos tempos, vive um momentinho. Billie Eilish, por exemplo, foi uma das últimas a apostar no visual, um dos mais queridos (e odiados!) dos anos 1970 e 1980.

A explicação do sucesso recente? Essa aura rocker e, principalmente, a versatilidade dele: o cabelo pode ser curto, longo, médio, liso, enrolado, crespo…

Caracterizado por ser feito em camadas (não confunda com repicado!) e acompanhado por uma singela franja, responsável por emoldurar o rosto e “fazer” o corte, ele já caiu nas graças (no passado e presente) de Jane Fonda, Debbie Harry, Joan Jett, Stevie Nicks, Jennifer Aniston, Zendaya, Taylor Swift, Alexa Chung, e Natasha Lyonne. Pelo jeito, a lista só cresce…