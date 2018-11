Moderna! Julia Roberts pintou o cabelo de rosa dourado e está perfeita

Conhecida por não ser tão fã assim de ousadias no que diz respeito ao visual, Julia Roberts surpreendeu ao resolveu se render, acredite, ao millennial pink.

Leia Mais: Rose gold: o mundo da moda e as famosas estão obcecados por esta cor

Estrela da série “Homecoming”, que acabou de estrear no Prime Video, serviço de streaming da Amazon, a atriz foi uma das convidadas do programa de entrevistas “Jimmy Kimmel Live” da semana passada e, por lá, surgiu com uma trança espinha de peixe fabulosa e com os fios coloridos em tom de rosa dourado (ou rosé gold para as íntimas!), uma das cores tendência do momento.

Julia Roberts e Jimmy Kimmel. Julia Roberts e Jimmy Kimmel.

Serge Normant, cabeleireiro de longa da data da artista e responsável pela mudança, optou por uma cor com efeito ombré, que começa mais loiro na raiz e, conforme vai descendo até as pontas, fica mais rosinha.

Uma ótima opção para quem quer ter seu “momento unicórnio”, mas não está a fim de passar por uma descoloração completa ou não é muito fã de cores mais vibrantes.