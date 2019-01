Mudou! Fernanda Lima adota novo corte de cabelo com a lateral raspada

Fazia tempo que Fernanda Lima não mudava o visual, e podemos dizer que dessa vez a transformação foi um tantinho mais ousada. É que ela, que sempre manteve o tom loiro como marca registrada e vinha ostentando fios longos há um bom tempo, aproveitou que o ano começou de vez para dar uma clareada na cor, tirar alguns centímetros do comprimento e, olhem só, raspar a lateral esquerda da cabeça – corte moderninho conhecido nos salões mundo afora como sidecut.

Quem mostrou o novo look da apresentadora foi o hairstylist Anderson Couto, cabeleireiro queridinho de famosas como Marina Ruy Barbosa, e grande responsável pela mudança. Na última sexta (11), ele compartilhou uma foto ao lado de Fernanda em sua conta do Instagram. No clique, dá para ver que, além de apostar no curto, ela também escolheu repicar bem os fios.

Espia só:

E aí, o que você achou do visual?