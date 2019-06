É, a gente sabe: casamentos podem ser um período extremamente estressante para os noivos e para os convidados. São tantos detalhes a acertar, o lugar, a locomoção, o look perfeito… É natural rolarem alguns dramas no meio do caminho e até algumas conversas atravessadas – todo mundo quer que esse dia seja perfeito! Algumas pessoas, no entanto, acabam levando as coisas longe demais e chegam a ser até deselegantes!

Em Melbourne, Austrália, uma noiva, preocupada em excesso com as fotos do “grande dia”, achou que seria de bom tom pedir a uma convidada para cobrir as tatuagens dos braços e pintar o cabelo azul pastel dela com uma “cor normal”, já que ela iria destoar do restante dos convidados da cerimônia. Chocada, Becky* fez o que qualquer millennial faria: publicou screenshots da conversa bizarra em grupo sobre absurdos de casamentos no Facebook.

De acordo com o Daily Mail, tudo começou com uma mensagem passiva-agressiva da noiva. “Ei, eu queria pedir se você, por favor, poderia me dar certeza de que vai esconder suas tattoos e deixar o cabelo em um tom natural? Nós nos esforçamos demais com o tema e, me desculpe, mas o seu look não combina com ele”, escreveu ela, que, além de sugerir sprays tonalizantes e oferecer ideias de vestidos de manga longa, ainda passou o contato de outra convidada tatuada – assim, as duas poderiam comprar jaquetas juntas!

Sem saber direito se ria ou chorava, Becky resolveu “não deitar” completamente. “Olha, o casamento é no verão e eu não sei se poderei usar algo com manga comprida ou um casaco. Eu sou realmente muito sensível ao calor e não conseguiria se o dia estiver muito quente. Mas posso ver alguns sprays, já que pintar está fora de cogitação porque demorei muito tempo para encontrar esse tom de azul”, respondeu.

É uma resposta bastante razoável, não? Mas nossa noivinha, vamos chamá-la de Paola*, não está nem aí para o sentimento das outras pessoas desde que a festa dela seja impecável. “Sim, eu sei que vai estar calor, mas é meu dia e, se você não consegue engolir isso, sinto que você não liga para mim [ou meu noivo] e provavelmente nem deveria aparecer. Não estou pedindo muito e não é minha culpa se você sentir calor”, disse a noiva que, mais uma vez, ofereceu algumas diquinhas: sugeriu ela comprar maquiagens corporais e pediu para a convidada não aborrecer o noivo com mensagens reclamando, já que ele estava de acordo com ela e também não queria ver ninguém tatuado e com cabelo colorido no casório.

Mas tem mais! “Nossa, só por que eu não quero morrer de calor, eu não amo vocês? Produtos para cobrir tatuagens são absurdamente caros”, explicou Becky, pontuando que, por causa de um acidente recente, não estava em condições financeiras de arcar com esse tipo de despesa, além disso, já que ela não foi convidada para A FESTA DE CASAMENTO (sim, somente para a cerimônia), não achava um pedido justo.

Após dizer que os problemas de grana não eram problema dela, Paola respondeu desta forma: “Se quiser ir, encontre uma forma de resolver isso. Não importa que você não vai estar na festa, você ainda vai aparecer em fotos e vai arruiná-las”. Eita.

Para terminar com a conversa, a convidada disse que iria encontrar o noivo pessoalmente dentro de algumas semanas para tentar chegar em um acordo.

Sobre o incidente: a noiva tem todo o direito de querer ter o melhor dia da vida dela e planejar os mínimos detalhes, mas ao pedir para algum mudar quem é – as tatuagens e a cor do cabelo são formas de expressão muito pessoais – ela cruza alguns limites, não?

*Nomes Fictícios.