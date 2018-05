O cabelo da Kristen Stewart é uma estrela à parte em Cannes

Desde que surgiu em nossas vida, Kristen Stewart é uma daquelas garotas que dividem opiniões, mas uma coisa é certa: ela sabe o que faz quando o assunto é cabelo. Desde que adotou os cortes curtos e médios, a atriz é uma fonte inesgotável de inspiração – e no Festival de Cannes não está sendo diferente. O evento teve início nessa terça-feira (8).

Esse ano, Kristen compõe o juri da premiação – que é predominante feminino, pela primeira vez – e mostrou o poder daquele cabelo já na primeira noite. O penteado escolhido para a cerimônia de abertura é chique e tem um perfume clássico, mas também ostenta uma pegada punk – que se torna ainda mais evidente com a maquiagem preta bem marcada. E mais: a atriz apostou com tudo no famigerado “pega rapaz”, de maneira repaginada.

No topo da cabeça, as mechas foram puxadas para frente, em ondas pronunciadas, que ganharam ainda mais destaque com as mechas loiras que Kristen está usando atualmente. Na parte de trás, os fios laterais foram bem presos e torcidos para dentro – à la coque banana – com a divisão central marcada. O arremate é uma pequenina trança que desce pela nuca, se escondendo na gola do vestido Chanel.

Tá aí a prova de que você não precisa ter cabelos longos para fazer um penteado impactante, né?

