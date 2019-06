O look azul da Kate Middleton é lindo, mas você reparou no penteado dela?

Na tarde de terça (18), Kate Middleton foi assunto em todos os sites de moda possíveis ao marcar presença no primeiro dia da tradicional corrida de cavalos inglesa, a Royal Ascot, usando um look azul Elie Saab – que, por sinal, foi dos mais lindos já escolhidos por ela até hoje.

Além do chapéu Philip Treacy, enfeitado com uma flor GIGANTE, o vestido pastel romantiquinho misturava renda com tule transparente e saia plissada, além de contar com um laço na região da gola. Os sapatos prateados, da Gianvito Rossi, contrastavam com a proposta: meio fofa, meio fun.

Porém, não é apenas a produção de Kate que merece atenção, não. Você pode não ter reparado logo de cara, mas o penteado escolhido pela Duquesa fugia completamente do óbvio, e estava igualmente sensacional.

Não viu nada de especial? Dá uma olhadinha mais de perto:

A graça está no fato do coque lateral baixinho ser um pouco mais elaborado, o que dá esse efeito ‘torcidinho’, com fios que ficam sobrepostos. Apesar de parecer difícil de reproduzir, o penteado exige apenas três coisas: grampos e/ou elásticos, xampu seco e/ou spray fixador e boas doses de paciência na hora de separar o cabelo em mechas.

O ideal aqui é dividir as madeixas em quatro partes, sendo uma no topo da cabeça, duas nas laterais e uma última na região da nuca. Depois, prenda os cabelos da parte traseira em um rabo baixo, que posteriormente vai se transformar num coque lateral, daqueles tradicionais. Aí, é só torcer para trás as mechas que sobrarem, prendendo cada uma delas ao redor do coque-base com auxílio de grampos, de maneira que elas se encaixem.

Caso o cabelo esteja muito escorregadio, passe xampu seco para dar volume e textura, e finalize com um spray fixador.

Difícil de visualizar? Para ajudá-la, separamos três tutoriais rapidinhos do YouTube, que ensinam diferentes formas de fazer um coque lateral torcido caso você tenha cabelo liso, cacheado ou crespo.