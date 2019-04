O tic-tac, acessório dos anos 90, já é a melhor tendência capilar de 2019

Meio que nos últimos tempos na moda as tendências acontecem assim: a Gucci vai faz alguma coisa, as millennials ficam enlouquecidas, as outras marcas ~se inspiram~ e pronto, a trend pode ser conferida no Instagram mais próximo. Com as presilhas de cabelo, que lá nos anos 1990 eram chamadas carinhosamente de “tic-tacs” por causa do som feito por elas ao prender nos fios, foi a mesma coisa.

Elas já estavam antes no radar, é verdade, mas foi só a grife italiana desfilar no ano passado uma peça com o logo deles em strass e uma base de tartaruga (atualmente ela custa 400 dólares!) para a mania de fato “pegar”.

–

Não demorou muito para Versace, Alexander Wang, Ashley Williams e até Dior apresentaram versões e, claro, o it-acessório cair nas graças das celebridades. A lista é extensa e Ariana Grande é uma das maiores entusiastas da “modinha” (o trocadilho foi sem intenção!). Kendall Jenner já usou. Hailey Bieber já usou. Lupita Nyong’o, inclusive, levou a tendência para outro nível recentemente. Alexa Chung e Dua Lipa também. A modelo Winnie Harlow e a cantora Solange também integram o grupo. No Brasil, Manu Gavassi é uma das fãs.

Alexa Chung Alexa Chung

Kendall Jenner Kendall Jenner

O que explica esse sucesso que já ultrapassou as barreiras do luxo e das celebs e está por todo o Instagram, Pinterest e festivais de música como o Coachella e Lollapalooza? Em primeiro lugar, nostalgia. Em tempos estranhos, as pessoas buscam conforto em itens que lembram os bons momentos. Tic-tacs são objetos da infância, remetem aos anos 1990 e 2000 (as décadas que insistem em não morrer na moda atual) e de quando as coisas eram supostamente melhores e mais fáceis. Não à toa, marcas como a Melissa e a Colorama estão apostando pesado nesse filão e (re) lançando produtos dessas épocas.

E em uma explicação menos “cabeçuda”, presilhas são incrivelmente práticas, charmosas e, se até as temidas pochetes e o neon voltaram, por que algo tão cool não poderia ter de volta seus dias de glória?!

Agora, não vai achando que as presilhas precisam custar os olhos da cara como as opções da Gucci. Na Renner, por exemplo, dá para encontrar uma versão toda modernosa por R$ 19,90. Na The Beauty Box as ofertas começam em R$ 16,90 e, na C&A, é possível garimpar e encontrar um kit com quatro por R$ 19,90. Em algumas marcas, como a @Vacaciones, da designer brasileira Verena Figueiredo, é possível personalizar a sua presilha com a palavra que você quiser (o serviço sai por 59 reais).

E, claro, o bom e velho tic-tac sem será vendido em cartelas na loja popular da esquina por menos de 10 reais. Aproveita essa trend, boba, porque daqui a pouco a Gucci pode ressuscitar essa calça aqui…

Abaixo, a gente preparou uma seleção com várias inspirações do street style mundial.

–

–

–

–

–

–

–