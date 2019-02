Oito celebridades que usam peruca no red carpet

Gigi Hadid

A modelo surpreendeu ao pisar no tapete vermelho do American Music Awards 2015 com um suposto novo visual. Mas o hairstylist da californiana, Bryce Scarlett, revelou que ela não cortou os fios. “Chegamos nisso usando uma peruca. Mas é o cabelo real da Gigi na parte da frente”, entregou.

Kylie Jenner

Como a representante mais jovem da família Kardashian-Jenner mostrou em seu aplicativo, sua coleção de perucas é tão grande que precisa reservar uma parte de seu closet para conseguir guardar todas. Loiras, castanhas, coloridas… Kylie gosta de todas!

Katie Holmes

A atriz pregou uma peça na mídia internacional ao cruzar o tapete vermelho do Met de cabelos na altura do queixo e franjinha. No dia seguinte, paparazzi clicaram Katie com os fios longos.

Beyoncé

Performática, a cantora recorre a sua enorme coleção de perucas para fazer bonito tanto no palco quando no tapete vermelho. As ondulas e cacheadas com bastante volume, sempre em tons de loiro ou mel, são as favoritas de Beyoncé.

Rihanna

Bob castanho-escuro em um dia, fios vermelhos longuíssimos no outro. Como Rihanna consegue exibir visuais completamente diferentes com tanta frequência? Graças às perucas, claro!

Lady Gaga

A peruca acinzentada superlonga usada pela cantora no Oscar 2015 é uma das mais sexy e elegantes já exibidas por ela.

Katy Perry

A cantora norte-americana tem um apreço especial por perucas coloridas. Mas o pixie ondulado desfilado no tapete vermelho do Met é lembrado como um de seus visuais mais memoráveis.

Zendaya

Sempre ousada, a cantora e atriz escolheu uma peruca curtinha para compor o look do BET Awards 2015.