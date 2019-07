OMG! OMG! OMG! Marina Ruy Barbosa está com o cabelo loiro platinado!

Emergência capilar! Marina Ruy Barbosa, conhecida pelo longo cabelo ruivo, mudou e não é eufemismo dizer que se transformou radicalmente! Nesta segunda-feira (22), a atriz publicou no Instagram uma foto na qual aparece com os fios mais curtos e em um tom loiro platinado.

“Finalmente loira! Lembra que já tinha comentado com vocês minha vontade de platinar?”, publicou ela na legenda da imagem.

Eis o fantástico resultado:

A atriz, no entanto, não confirmou se a mudança é real ou se é uma lace – como as Kardashians costumam usar. As outras possibilidades são ela ter se transformado para algum novo trabalho ou um belo e polpudo contrato com alguma marca de beleza, como Xuxa e Ivete já fizeram no passado.

O responsável pela mudança foi o beauty artist Henrique Martins que, vejam só, foi quem cuidou da transformação da Bruna Marquezine, no ano passado, quando ela esteve no The Diamond Ball, em Nova York. Para o evento organizado por Rihanna, a atriz havia aparecido com uma peruca loira…

Parece que o “bichinho da mudança” fisgou as atrizes globais: no final de semana, Leticia Colin “causou” ao aparecer com fios curtíssimos e microfranja.