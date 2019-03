Paolla Oliveira muda a cor dos fios e entra na tendência chocolate amargo

Não tem jeito, chega o clima mais frio e inevitável tendência de escurecer os fios começa a dar as caras. Já aconteceu lá fora: Charlize Theron, Emma Roberts, Lucy Hale, Emilia Clarke e Katherine Langford são só algumas das novas integrantes do clube das morenas. O tom de 2019, no entanto, é um pouco diferente e já é chamado por profissionais da área de chocolate amargo. A última a entrar na mania? A sempre loira Paolla Oliveira.

Na próxima novela global das 9, “A Dona do Pedaço”, a atriz vai interpretar uma digital influencer, a Virginia, então, tudo a ver que a personagem tenha uma das cores de cabelo mais bombadas.

Nesta terça-feira (26), a estrela publicou um vídeo no Instagram com o resultado da transformação feita pelos profissionais Getúlio Cruz e Marcos Padilha.

Fios loiros ou em cores fantasia podem ser lindos, incríveis e divertidos, mas, fala sério, não existe manutenção mais tranquila e relax do que de um cabelo mais escuro. Paolla vai adorar!