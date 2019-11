Paolla Oliveira pintou o cabelo de loiro dourado e já quero igual

Adeus, fios escuros! Normalmente, quando no ar na TV, uma atriz dificilmente faz uma mudança dramática no visual. A menos, é claro, que o personagem peça e foi isso o que rolou com Paolla Oliveira, a Vivi Guedes de “A Dona do Pedaço”.

Como anunciado, no início da semana, ela trocou os fios castanhos e agora ostenta por aí cabelos loiríssimos. O novo visual, assinado pelo hair stylist Getúlio Cruz, combina as cores loiro cinza médio e loiro claro para a criação de um tom novo de loiro dourado.

A transformação – que vai fazer parte da novela global – é uma parceria comercial feita entre a atriz, a Globo, e a DutyColor, nova marca de tinturas. Aliás, nem é a primeira vez que isso acontece na trama, não: durante toda a exibição do folhetim rolaram diversas ações (na TV e no Instagram) com algumas das marcas das quais Paolla é garota-propaganda.

“Essa é a primeira vez que mudo a cor dos fios durante uma novela no ar. Foi diferente e a personagem também precisa aceitar a mudança na história. Eu estou adorando e espero que todos gostem também”, disse a atriz em entrevista ao Gshow.

