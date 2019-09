Radical: Charlize Theron cortou o cabelo tigelinha, corte pop dos anos 90

O “corte tigela”, infame nos anos 1980 e 1990, está vivendo um momentinho. Primeiro, foi Timothée Chalamet quem apareceu arrasando (?) com o corte no recente trailer de “O Rei”, filme da Netflix – a internet foi à loucura. A próxima ~vítima~? Charlize Theron!

Na última segunda-feira (2), a atriz publicou uma foto no Instagram com o novo visual inspirado no início da carreira da modelo Linda Evangelista. E não é que o polêmico corte conhecido por ser supercurto e com as laterais raspadas ficou fantástico?!

“Ela está de volta”, escreveu a atriz na legenda. Sim, o novo look é para o novo filme da franquia “Velozes e Furiosos”, no qual ela retorna ao papel de Cipher, que anteriormente ostentava dreadlocks loiros e agora volta com um visual mais culturalmente sensível e apropriado.

O cabeleireiro das famosas Adir Abergel foi o responsável pelo corte assimétrico e a colorista Shannon Gallacher cuidou da nova cor com fundo castanho e luzes em tom de bege – bem noventista mesmo.