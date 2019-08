Radicalizou! Erika Januza está com os cabelos curtíssimos para novo papel

Enquanto algumas famosas investem em cabelos superlongos, Erika Januza fez o oposto e acaba de passar a tesoura com gosto nos fios, ostentando os cabelos mais curtinhos desde que estreou na TV.

A mudança, que tem tudo a ver com seu próximo papel em ‘Amor de Mãe’, trama das 21h da Globo que vai substituir a ‘A Dona do Pedaço’, foi compartilhada nesta quarta-feira (28), via Instagram.

O corte escolhido por ela, que irá interpretar uma tenista na nova novela, foi uma variação do pixie (antigamente conhecido por “joãozinho”) com as laterais raspadas. Quem compartilhou a transformação foi o beauty artist Lucas Almeida, que já trabalhou com a atriz em outras ocasiões.

A gente achou bem linda, viu?

Veja mais fotos do new look de Erika:

