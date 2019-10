Rainha do coque baixo, Meghan Markle mudou e só quer usar o cabelão solto

Meghan Markle tem se mostrado mais acessível, mais pé no chão, mais “gente como a gente” do que nunca. Isso é visto quando, por exemplo, paramos para reparar nas roupas usadas por ela em suas aparições mais recentes, marcadas pelos mesmos vestidos da época da gravidez, peças sustentáveis e muitas camisas e chemises com botões (ótimos para o período pós-parto).

Nesta terça (22), vejam só, Meghan surgiu com mais um look repetido, um vestido mídi roxo da Babaton by Aritizia, que em janeiro deste ano, antes de Archie nascer, havia sido combinado por ela com um casaco vermelho-vivo.

Dessa vez, a duquesa, que compareceu ao One Young World Summit, fórum global para jovens líderes, coordenou a peça de mangas compridas com sapatos marinho – mas a gente só conseguiu reparar mesmo nos cabelos ondulados, brilhantes e superlongos (tendência!) dela.

Mais de perto:

Não sabemos se a mudança no estilo pessoal de Meghan, antes adepta dos lookinhos clássicos e mais formais, também passa pelos cabelos, mas fato é que, nos últimos meses, ela tem dado um tempo nos rabos de cavalo e coques baixos, e apostado bem mais nos fios soltos e esvoaçantes.

É toda uma vibe mais descontraída mesmo:

A propósito, parece que vivemos um ótimo momento capilar entre as mulheres da realeza britânica. Kate Middleton é outra que, cada dia mais loira, tem chamado atenção pelos cabelos muito bem cuidados.

Achamos ótimo, viu? Inclusive, daríamos tudo para saber quais produtinhos de cabelo não saem desses dois nécessaires.