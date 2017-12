Conheça a russa chamada de Rapunzel da vida real

Anastasiya Sidorova é a Rapunzel e seu cabelo tem aproximadamente 1,20 metro. Isso mesmo, você consegue esconder uma criança nos fios dela.

Segundo o The Sun, quando Anastasiya estava com 18 anos, o cabelo dela parou de crescer e começou a cair em uma quantidade muito maior que o normal. Ao procurar a causa, o diagnóstico foi claro, ela tem alopecia androgenética, doença conhecida pela queda e perda de cabelo na maioria das vezes irreversível.

Para continuar com seu cabelo longo e não sofrer com possíveis clareiras na cabeça ela entrou em contato com um tricologista, dermatologista especializado no couro cabeludo.

Ela estava tão preocupada em manter seus cabelos, e conheceu tanto sobre a área e cuidados que aos 23 anos, cinco anos após o diagnóstico, ela se tornou tricologista com o Instagram lotado de dicas para os cabelos crescerem bem cuidados e saudáveis. O único problema é que você precisa usar o Google Tradutor ou ser fluente em russo.

Sim, o cabelo dela é 100% natural, e para inspirar mais pessoas, neste post ela conta um pouco da trajetória com uma foto na época em que a queda de cabelo começou. Deixando claro que a queda de cabelos de forma exagerada é preocupante e merece a atenção de um especialista.

Para manter seus cabelos intactos mesmo com a doença que é incurável, Sidorova vive com uma rotina capilar lotada de terapias e mascaras capilares, pílulas e outros tratamentos, além de muita paciência para cuidar de um cabelo tão longo.

Se você está pensando que para ter um cabelo desses precisa começar muito cedo, está errada, afinal, ela decidiu deixar seus cabelos começaram a crescer depois de 2013, e olha só a foto dela quando criança.

E mesmo ela ter ganhado titulo de Rapunzel, não tem como dizer que ela não se parece com a Ariel também.

O Instagram dela tem mais de 390 mil seguidores, e, nas fotos com várias curtidas, ela dá dicas simples para cuidar do cabelo, como fazer penteados e como conseguir aquele resultado que você só via em salões especializados.