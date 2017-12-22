Conheça a russa chamada de Rapunzel da vida real

Anastasiya Sidorova é a Rapunzel e seu cabelo tem aproximadamente 1,20 metro. Isso mesmo, você consegue esconder uma criança nos fios dela.
Segundo o The Sun, quando Anastasiya estava com 18 anos, o cabelo dela parou de crescer e começou a cair em uma quantidade muito maior que o normal. Ao procurar a causa, o diagnóstico foi claro, ela tem alopecia androgenética, doença conhecida pela queda e perda de cabelo na maioria das vezes irreversível.
Para continuar com seu cabelo longo e não sofrer com possíveis clareiras na cabeça ela entrou em contato com um tricologista, dermatologista especializado no couro cabeludo.
Ela estava tão preocupada em manter seus cabelos, e conheceu tanto sobre a área e cuidados que aos 23 anos, cinco anos após o diagnóstico, ela se tornou tricologista com o Instagram lotado de dicas para os cabelos crescerem bem cuidados e saudáveis. O único problema é que você precisa usar o Google Tradutor ou ser fluente em russo.
ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ КАК ПРАВИЛЬНО СУШИТЬ ВОЛОСЫ ФЕНОМ – Друзья лайк, пожалуйста, за такой полезный пост! Обидно, что видео набирают низкую активность,не надо так☹️ – Задумывались ли вы как это делать правильно, не травмируя волос? Лично я долго не знала ничего об этом( Почему у здоровых волос есть блеск?Потому что кутикула волоса у данных волос не повреждена и «закрыта», свет преломляется под определенным углом, что дарит волосам здоровый блеск. Из-за воздействия щелочной среды шампуня чешуйки волоса (кутикула) приподнимаются вверх, что придает прическе неопрятный вид. Для устранения щелочной среды мы используем кондиционеры и маски, а чтобы придать волосам здоровый блеск и ухоженность, можно досушить волосы феном 1️⃣Рекомендую дать волосам высохнуть естественным путем на 60-70%,а далее можно приступать к сушке. 2️⃣Перед использованием фена нужно нанести термозащиту. На влажные волосы я наношу сыворотку. Если волосы тяжело прочесать, то можно использовать спрей с кератином, а далее нанести термозащиту. Здесь нужно быть аккуратнее, чтобы не переборщить и не нанести слишком много средств, создав эффект грязных волос. 3️⃣После нанесения средств начиная с кончиков бережно расчесываем расческой, которая не путает волосы (в идеале тангл тизер). Видео ускорено,поэтому кажется,что я не очень аккуратно расчесываю волосы, но это не так. 4️⃣Важно не фен надеть насадку, которая будет направлять поток воздуха под определенным углом и воздух не будет рассеиваться. Начинаем сушить волосы от корней сверху вниз (по росту волос). Таким образом поток воздуха закрывает чешуйки волоса и солнечный свет преломляется уже под другим углом и мы видим на волосах здоровый блеск 5️⃣Если хотите придать волосам обьем, то можно все волов убрать на одну сторону и продолжать сушить так же по росту волос. Повторить процедуру, переложив волосы на другую сторону Во время сушки я не пользуюсь брашингом, а помогаю себе только лишь рукой ❗️Вниз головой можно сушить, но так же направлять поток воздуха по росту волос Как часто вы пользуетесь феном? Стараетесь ограничить его использование? – Песня Emma Louise-Jungle #фен_sid
Sim, o cabelo dela é 100% natural, e para inspirar mais pessoas, neste post ela conta um pouco da trajetória com uma foto na época em que a queda de cabelo começou. Deixando claro que a queda de cabelos de forma exagerada é preocupante e merece a atenção de um especialista.
Как думаете, сколько лет прошло между первым и вторым фото? Лайк если тоже видите разницу😂 А ещё в этот период было выпадение волос и рост тогда остановился😐 – Хочу сегодня рассмотреть самый часто задаваемый вопрос от вас на тему выпадения волос. "У меня выпадают волосы от определённого шампуня, пилинга, масляной маски и тд" – Ни одна маска не способна вызвать выпадение волос, если только если она не вызывает аллергического или контактного дерматита, но такое сложно не заметить. Так почему же от одного шампуня волос выпадает больше чем от другого? – Все дело в промывающей способности. Когда шампунь промывает хорошо, то под его воздействием вымываются волосы, которые уже находятся в стадии выпадения. Напомню, волос не выпадает за один день. Перед тем как покинуть голову, волос входит в фазу телогена, где готовится к моменту выпадения и происходит это 2-3 месяца. Т.е перед там как покинуть голову, волос некоторый период просто «сидит в фолликуле» и при этом не растет и не выпадает. Использование масляных масок, пилингов, шампуней для жирного типа волос временно усиливают выпадение волос, особенно, если вы ранее плохо очищали кожу головы или же у вас выпадение волос выше нормы. Шампунь, который имеет плохую промывающую способность не вымывает все телогеновые волосы, что не очень хорошо для кожи головы и волос. Поэтому необходимо чередовать использование двух шампуней. – У меня происходит подобное, если я пользуюсь сухим шампунем. Используя сухой шампунь не происходит естественного вымывания волос и они копятся. Естественно, что когда я буду мыть голову, то волос выпадет в 2 радз больше. Смысл тут паниковать, когда знаешь причину? – Сталкиваетесь ли вы с подобным выпадением волос?я раньше очень переживала🤦♀️
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Para manter seus cabelos intactos mesmo com a doença que é incurável, Sidorova vive com uma rotina capilar lotada de terapias e mascaras capilares, pílulas e outros tratamentos, além de muita paciência para cuidar de um cabelo tão longo.
Вчера мы сделали такую красоту🙈 Лайк, если хотите рубрику причёсок на постоянной основе. И если вам интересно, покажу вам видео , как заплести такую красоту😍кстати плели минут 15-20 – Я чаще хожу с распущенными волосами потому что косы и хвост мои волосы не выдерживают, но после вчерашней косы я захотела чаще делать различные причёски. А хвост вчера делали в 4 руки, потому что было трудно поднять всю копну волос. – Вы часто спрашиваете меня, что для волос лучше, коса/хвост или распущенные волосы? Нет абсолютно никакой разницы. Единственное, если волосы часто пытаются, то рекомендуется убирать волосы в косу, например. Спать я ложусь с распущенными волосами, иногда бывает с косой, но это никак не сказывается на здоровье волос. Данная коса заплетена принципиально без начёсов, использования утюжков и тд, т.к в моем уходе использование термоприборов сведено к минимуму. – Как вам больше нравится, с распущенными волосами или с косой? 1 или 2?
Se você está pensando que para ter um cabelo desses precisa começar muito cedo, está errada, afinal, ela decidiu deixar seus cabelos começaram a crescer depois de 2013, e olha só a foto dela quando criança.
"Да она крашеная и ни разу в жизни не стриглась!" Лайк, если узнали мальчика слева 😂 – Слева мне 7 лет и я принесла домой вши 😬волосы до этого были длинные, но после месяца весёлого времяпрепровождения у бабушки я сама себе определила причёску Волосы от природы густые, у рыжих ведь самый толстый волос( у Блондинок больше всего волос по количеству, но толщина меньше). До 20 лет я вообще не знала проблем с волосами, а далее началось выпадение, сильное сечение и рост волос просто остановился😭 Естественно не помогали никакие витамины, ну а в горчично-яичные маски я и тогда уже не верила, да и навредить их использованием можно. Цвет волос меняется от освещения и от фильтров, поэтому не ищите вы подвох. – Слева запечатлён бизнесмен, который в тот день продал все игрушки, которые мама сказала выкинуть😂 Раньше было гораздо проще выигрывать игрушки в автомате. В связи с этим у меня дома их было огромное количество. А какие вы потерпели изменения с возрастом?)
E mesmo ela ter ganhado titulo de Rapunzel, não tem como dizer que ela não se parece com a Ariel também.
Сегодня лечу домой😌 В Севастополе провела три дня, расскажу вам немного про наше путешествие. 🔹Самое дорогое в этой поездке-билеты. Туда-обратно обошлись в 26.000😐билет в один конец в Италию стоил 6000😅 🔹Транспорт здесь дешёвый, но дождаться такси просто нереально, поэтому мы ездили на общественном транспорте, который ходит очень часто (интервал до 5 минут). 🔹Еда тоже недорогая, но нигде я вкусно не поела. Утром мы на рынке покупали фрукты, в течение дня нам некогда было есть, а вечером мы ели в кафе/ресторане. Счёт а среднем 600-800₽ за человека. Вчера позавтракала блинами за 120₽😨 🔹Самое важное в этой поездке для меня было море, горы, красивые виды. Чтобы до них добраться, нужно брать внедорожник и арендовать катер, тогда вы увидите совершенно иной Крым, каким я его и люблю. К поездке я подготовилась, нашла @safonov_travel который проводит экскурсии по крыму на внедорожнике. Андрей, спасибо, что потратил свой единственный выходной на нас и показал нам очень красивые места, от которых захватывает дух! 🔹В Севастополе я 8 раз и не нужно говорить, что после присоединения Крыма к России люди резко стали злыми. Какими люди были, такими и остались!как тыкали в меня пальцем и кричали "посмотри, волосы!", так и кричат😅 🔹На общественные пляжи мы не ходили, там всегда очень много людей. Однозначно рекомендую Фиолент, казачью бухту, генеральские пляжи. Добраться туда очень просто даже на общественном транспорте. Море чистейшее! — Друзья, комментарии меня прямо шокировали. Выложила пост перед самым взлетом, а по прилёту ужаснулась от комментариев. Разжигание политического конфликта? Вы серьёзно? Я писала исключительно свой отзыв о моей поездке в Крым. Два дня назад я выложила пост и написала, что лечу в Крым. В комментариях было достаточно большое количество негативных отзывов о России, в частности о Севастополе. Некоторые писали, что люди стали злыми, это и задело меня. В Севастополе я была каждое лето начиная с 13 лет и имею своё личное мнение по этому поводу. Поэтому я и отметила тот факт, что люди какими были, такими и остались. Где тут розжиг конфликта мне до сих пор не понятно🤔
O Instagram dela tem mais de 390 mil seguidores, e, nas fotos com várias curtidas, ela dá dicas simples para cuidar do cabelo, como fazer penteados e como conseguir aquele resultado que você só via em salões especializados.