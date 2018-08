Toda roqueira, Sasha Meneghel faz mechas roxas no cabelo

Vai, confessa: em algum momento, já deve ter batido aquela vontadezinha de fazer uma ~loucura~ no cabelo e radicalizar, não? Algo do tipo cortar a franja ou pintar com um tom bem ousado… Felizmente, nos últimos anos e com o avanço dos produtos de beleza, já é possível, por exemplo, aplicar uma cor fantasia sem precisar descolorir e sem detonar os fios – só para mudar por uma noite e se divertir mesmo.

Sasha Meneghel, embaixadora da Aussie no Brasil, também quis chacoalhar um pouco as coisas e, para um evento da marca que rolou em São Paulo, na última sexta-feira (24), optou por aparecer com algumas mechas roxas clarinhas, uma coisa bem lavanda, bem roqueira cool fashionista.

O look, como era de se esperar, também seguiu essa linha glamour rock’n roll, mas respeitando a vibe chique sem esforço dela: regata brilhosa e transparente deixando o sutiã à mostra (as celebridades não cansam mesmo dessa tendência, hein?!), calça skinny de couro e ankle boot pesadona.

A melhor parte? Se ela cansar, é só lavar o cabelo e as mechas roxas vão embora, agora, se ela tivesse cortado a franja…