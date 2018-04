Bob podrinho: o corte da Selena Gomez é uma das tendências do inverno

Selena Gomez durante evento nesta semana. – Selena Gomez durante evento nesta semana.

Nossa, uma das piores coisas de querer deixar o cabelo crescer e esperá-lo chegar no comprimento ideal. Tanto que, muitas vezes, no meio do caminho, é bem possível você perder a paciência, fazer “a louca” e deixá-lo curto novamente, não é mesmo?! No mundo das tendências capilares, tudo parecia apontar para um longo reinado dos fios longos e chapados, uma coisa meio Kardashian, meio Anitta. Porém, assim como a gente, as estrelas cansaram de esperar (ou odiaram o peso das perucas e extensões) e resolveram passar a tesoura mesmo.

Leia Mais: Giovanna Antonelli está loira, com um blunt cut, e apenas divina

Na semana passada, foi Dua Lipa quem deu adeus ao comprimento abaixo dos ombros e apostou em um blunt cut inspirado na Winona Ryder dos anos 1990. E, bem, já há algum tempo, Selena Gomez é tipo uma embaixadora não-oficial do chanel. Ela, que recentemente apareceu por aí com apliques, resolveu voltar para o básico e, na última quarta-feira (11), durante a divulgação do filme “Hotel Transylvania 3”, em Los Angeles, apareceu com um simpático “bob podrinho”.

Curtiu? Pois bem, se prepare: o corte será onipresente em breve, como explica Beto Fortes, hairstylist do Studio W Iguatemi: “É tendência para o outono-inverno e vai bombar muito na próxima temporada.

Tá a fim de se jogar no corte e quer um efeito descomplicado parecido ao da Sel? O cabeleireiro dá o caminho das pedras: “você deve deixar o cabelo secar com leave-in durante uma meia hora e depois soltar com as mãos para tirar a cara de molhado”. Outra alternativa, segundo ele, é lançar mão do bom e fazer uma onda com o bom e velho babyliss deixando a ponta mais reta.