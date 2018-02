O novo cabelo da Selena Gomez é inspiração perfeita para o outono

Selena Gomez anda afastada das mídias sociais, a primeira aparição oficial do ano da atriz aconteceu nesta quarta-feira (13), e ela estava totalmente diferente: adeus, cabelo curto platinado.

E o desfile de peças de outono/inverno da Coach, marca da qual ela é garota-propaganda, na Semana de Moda de Nova York, foi o momento perfeito para Sel mostrar para todos a mudança ~radical~ no visual.

Ela alongou os fios e, além de deixá-l0s castanhos, investiu numa simpática franjinha – inspiração perfeita para o outono brasileiro que já está chegando.

A cantora e atriz ainda compartilhou vários stories no Instagram explicando que “a falta de ação nas redes sociais, não é falta de amor”, de acordo com ela, estava apenas desenvolvendo sua coleção dentro da marca, por isso não estava tanto presente. E garante que está ótima, e ainda há vários projetos em andamento para os fãs.

Com o novo cabelo e com a parceria com a Coach, Selena mostra estar totalmente preparada para conquistar 2018.