“Uma mudança sutil”, como ela mesma disse no Instagram, mas marcante. Nessa segunda-feira (23) Selena Gomez compartilhou com os fãs o novo visual de seus cabelos. A cantora raspou os cabelos próximos à nuca, e, na foto, exibe o novo estilo, chamado undercut, com uma trança longa, presa em um rabo de cavalo alto.

A trançona foi feita por Marissa Marino com extensões de cabelo – em 19 de abril Selena foi vista em Los Angeles com um long bob. Mas a nuca raspadinha é real, assinado pelo hairstylist Tim Dueñas.

Selena e Marissa estão em Herzogenaurach, no interior da Alemanha, onde a cantora fotografa a nova campanha da Puma. Selena é embaixadora da marca e já lançou um tênis assinado por ela.

