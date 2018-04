Sophie Charlotte está a cara da Audrey Hepburn com a nova franja

As baby bangs, essas franjinhas mais curtas imortalizadas por Audrey Hepburn, têm esse ar retrô e, nos últimos tempos, caíram no gosto das mulheres mais famosas do planeta. Primeiro foi Emma Watson, seguida de Emma Roberts e, mais recentemente, Sophie Charlotte – que, aliás, ficou A CARA da protagonista de “Bonequinha de Luxo”.

Ela mostrou o novo visual nesta terça-feira (17), em SP, durante o lançamento da coleção “Bossa Nova”, da joalheria Vivara.

Leia Mais: O cabelo novo da Emma Watson fez a gente querer cortar a franja

Após uma fase com os fios descoloridos, para interpretar Leona, na série global “Ilha de Ferro”, e um breve momento com eles em rosa pastel, a atriz voltou para o castanho – porque, né, muita química! – e aproveitou para dar uma atualizada no corte.

E, para aumentar ainda mais as comparações com Audrey, no evento, a artista ainda surgiu com um tubinho em tons de preto, o tal “little black dress”, e um colar de ouro branco cravejado com diamantes negros e incolores. Chique.