Sophie Charlotte ficou uma “princesinha mágica” com cabelo rosa

Apesar do trabalhão que dá (e do alto custo com manutenção), ter cabelo descolorido pode ser libertador e muuuito divertido! Com a ajuda dos tonalizantes você simplesmente pode deixar os fios de QUALQUER cor.

Pensando nisso, a atriz Sophie Charlotte, que precisou passar pelo agressivo processo de descoloração para viver a prostituta Leona para a série da Globo “Ilha de Ferro”, resolveu aproveitar a oportunidade e se jogou em um dos tons queridinhos do momento, o rosa pastel. O resultado ficou todo mágico/ princesinha algodão doce! E dá-lhe hidratante para manter!

Ah, no Instagram ela mostrou como ficou!

Mas sabe outra coisa legal sobre brincar com outras cores de cabelo? A sua forma de se vestir muda um pouco também para acompanhar, você fica mais destemida, mais ousada.

Confere, Sophie?