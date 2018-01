Susana Vieira mudou o visual e está com os cabelos bem curtos

Após uma temporada curtindo os fios médios, com um cabelo tipo long bob, a atriz Susana Vieira decidiu inovar no look – e arrasou!

Ela não teve dó de eliminar alguns centímetros do comprimento e adotou um visual curtinho, com nuca batida e franja longa, bem a cara do verão.

O responsável pela beleza mais moderna de Susana foi o cabeleireiro e visagista carioca Rudi Werner, da rede de salões Werner Coiffeur, do Rio de Janeiro.

Foi a própria atriz quem mostrou o resultado da transformação, com duas publicações em seu perfil do Instagram – uma delas, acompanhada do cabeleireiro.No post mais recente, publicado na última segunda-feira (29), conseguimos ver o corte com mais detalhes:

Susana, entretanto, não mexeu na coloração dos fios, mantendo o loiro – uma de suas marcas registradas. Nos comentários das fotos, fãs e seguidores elogiaram a mudança no visual da atriz.

E você, o que achou?