Taylor Swift finalmente explicou por que não tem mais cabelo cacheado

Taylor Alison Swift, uma cantora, compositora e sósia de uma ex-satanista, está prestes a completar 30 anos: ela assopra as velinhas balzaquianas no dia 13 de dezembro. Para não deixar a data passar em branco, um marco na vida de qualquer pessoa, ela é estrela da capa da ELLE norte-americana. Em vez de conceder uma entrevista, como é de praxe nesses casos, resolveu não se submeter ao escrutínio de um jornalista enxerido e escreveu ela mesma 30 lições que aprendeu antes dos 30. Na edição britânica da publicação a estrela já tinha feito algo parecido ao escrever uma carta aos fãs.

Leia mais: Os 39 melhores cortes bob e long bob das famosas para se inspirar já

Entre as revelações, que vão de por que ela demorou tanto tempo para se posicionar politicamente até declarar amor pelos ganchos adesivos para quadros Command (de acordo com ela, a menção do produto não era paga e a descoberta fez ela poupar várias paredes de furos desnecessários!), Tay Tay também aproveita para, de uma vez por todas, responder a pergunta de um milhão de dólares que há anos deixa a humanidade quase sem dormir: por que, diabos, o cabelo dela que era cacheado ficou liso.

Antes de mais nada, essa era a Taylor no começo de carreira:

Cachos & cachos:

Essa é a Taylor de 2019:

Uma baita diferença, não? Se liga no que ela disse:

“Eu aprendi que o seu cabelo pode mudar completamente de textura. Desde de pequena, eu tinha o cabelo mais encaracolado do mundo e agora ele está liso. É o cabelo liso que eu sempre quis ter na época da escola. Mas quando estava me acostumando a amar meus cachos, eles me abandonaram”.