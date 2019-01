Taylor Swift mostra seus cachos naturais em vídeo no Twitter

Esta semana, Taylor Swift fez uma rara aparição com seus cabelos naturais. A cantora, adepta do visual liso no tapete vermelho, exibiu seus lindos cachos em um vídeo publicado no Twitter. No clipe, a norte-americana dá os parabéns para Russell Westbrook, jogador do Oklahoma City Thunder que conquistou o título de MVP no NBA Awards.

Nas redes sociais, fãs têm especulado que a mudança capilar possa ser um indicativo de que o aguardado sexto álbum de Taylor esteja a caminho. Afinal, é comum que cantores transformem o look para um novo trabalho.

Quando despontou na mídia, em 2008, Taylor era adepta do visual cacheado. Mas ao invés de exibir os fios ao natural, a famosa apostava no combo escova + babyliss, como podemos comprovar pela raiz lisa.

–

Ela fica linda de qualquer jeito, não é mesmo?

