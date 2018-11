Tchau, cabelão! Camila Queiroz passou a tesoura e aderiu ao corte médio

Desde sua estreia na TV como a Angel de “Verdades Secretas“, até o momento Camila Queiroz não havia feito nenhuma transformação expressiva no visual e, mesmo com novas personagens no curículo, a atriz vinha mantendo os cabelos em um estilo mais tradicional, com fios castanhos, longos e lisos, e um corte reto.

Porém, a hora de se despedir do cabelão chega para todas, e nesta quarta-feira (14) foi a vez dela, que eliminou uns bons centímetros dos fios ao adotar um corte médio, quase na altura dos ombros e repicado em camadas. Quanto à cor, Camila decidiu continuar na paleta dos escuros.

A transformação, assinada pela cabeleireira Mariana Gorini, tem tudo a ver com Vanessa Dias, sua mais nova personagem para a novela “Verão 90“, trama das 19 horas da Globo que irá substituir a atual “O Tempo Não Para“.

De acordo com a coluna de Patrícia Kogut, do Jornal O Globo, na história que, como o nome já adianta, se passa nos anos 90, Vanessa será uma vigarista, cúmplice de Jerônimo, o vilão interpretado pelo ator Jesuíta Barbosa.

Camila disse, ainda, que está se adaptando ao novo visual, mas considera essas transformações fundamentais para compreender o universo de cada novo personagem.