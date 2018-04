Noivas perfeccionistas que nos perdoem, mas se tem um estilo de penteado de casamento que faz nosso coração bater mais forte, com certeza é o famoso messy hair – cabelo bagunçado, em bom português.

Claro que, se for o seu desejo, você não precisa abrir mão de um penteado de noiva clássico, milimetricamente pensado, sem nem um fiozinho fora do lugar. Mas a nossa intenção é fazê-la dar uma chance aos estilos de cabelos com madeixas mais soltas, propositalmente despenteadas e, por consequência, nada sem graça.

Se te faltam motivos para adotar o messy hair no dia do casório, fique com estes: um cabelo bagunçadinho, além de ser tendência absoluta, é capaz de quebrar a sobriedade de um vestido princesa, por exemplo, ao mesmo tempo em que combina com cerimônias ao ar livre e festas informais – ou seja, o estilo não se restringe às noivas moderninhas, ele é para todas!

Quer mais? Sabe aquela sensação de que o penteado de festa vai desabar a qualquer momento? Esqueça. Noiva relax é aquela que curte a festa sem nem pensar se os cabelos estão ou não alinhados – mas com um cabelo “bagunçado”, esse problema sequer existe.

Completando a lista de razões para se render a estilos desconstruídos e cheios de praticidade, apresentamos mais de 25 fotos incríveis de penteados bagunçados, que prometem agradar às mais diferentes noivinhas. Tem coque, meio preso, todo solto, com flores…

