Vanessa Giácomo mudou e está com os cabelos superloiros para novo papel

Esqueça a Vanessa Giácomo de fios castanhos que estamos acostumadas a ver na TV, pois a atriz acaba de entrar para o time das loiras, e a mudança tem tudo a ver com um novo papel na Rede Globo.

Vanessa vai interpretar a personagem Cléo na série de humor e drama ‘Filhas de Eva’, que também terá Giovanna Antonelli e Renata Sorrah no elenco.

A mudança da atriz, após optar por manter os cabelos curtos, na altura do pescoço, foi feita por Tatiane Valois, hairstylist que atende no Rio de Janeiro. O tom escolhido foi uma espécie de loiro baunilha, claríssimo, mas com a raiz escura e esfumada. Vanessa manteve, também, o tom castanho escuro das sobrancelhas.

Foi a própria Vanessa quem compartilhou as primeiras fotos da transformação, na noite de quarta-feira (9), via Instagram.

Logo em seguida, Tatiane também divulgou o resultado final, e postou um vídeo para contar que o processo de descoloração, que costuma exigir bastante paciência, levou um total de 11 horas (!) para ser finalizado.

Play para ver o novo cabelo de Vanessa em movimento:

Achamos chique, viu?