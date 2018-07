Vem, cabelão! A fórmula para seus fios crescerem fortes e saudáveis

Todo mundo já fez uma busca na internet ou perguntou a alguma amiga sobre o que fazer para o cabelo crescer mais rápido, não é mesmo? Seja por um corte que não deu muito certo, um big chop após a transição capilar ou apenas a vontade de ter fios bem longos e fortes. Agora, essa questão não precisa ser mais o grande dilema, sabe por quê? A Salon Line desenvolveu uma linha específica para isso: a S.O.S. Bomba. Com fórmula para o crescimento e fortalecimento do cabelo, os produtos foram desenvolvidos com qualidade e alta performance pelo Laboratório de Pesquisa, Desenvolvimento, Inovação e Tecnologia da marca.

O primeiro desses produtos foi o Shampoo Bomba Original, que age diretamente no couro cabeludo, limpando profundamente e agindo para um crescimento saudável devido os seus ativos Vitamina A, Óleo de Rícino, D-Pantenol e Whey Protein em sua composição. Essa fórmula exclusiva garante, além da restauração dos fios e combate ao ressecamento, o desenvolvimento contínuo do cabelo. Testes realizados comprovam um crescimento saudável em apenas 15 dias.

Além do shampoo, a linha conta com condicionador para um desembaraço rápido e emoliência dos fios; máscara hidratante para uma hidratação ultra-profunda e creme para pentear que resulta em uma finalização cheia de brilho (e perfeita para fios ondulados, cacheados e crespos).

A linha S.O.S. Bomba cresceu assim como o seu cabelo crescerá bonito e saudável! E hoje já possui diversas outras sub-linhas, sendo elas: Bombástica, Liso e Leve, Cachos e Crespos, Matizadora, Bomba Men, Detox, Bomba 3D e Tônicos Capilares. Todas com a consagrada fórmula que impulsionam o crescimento saudável, mas com benefícios diferentes, variando desde produtos para a lavagem até a finalização. Vale lembrar também que todos os itens passam por testes rigorosos para a sua segurança.