Viúva Negra surge com o cabelo mais legal de todos em Vingadores: Ultimato

Em mais de três horas de filme (tecnicamente três horas e dois minutos), muita coisa acontece em “Vingadores: Ultimato”, filme que encerra uma jornada de mais de 20 filmes do Universo Cinematográfico Marvel (MCU) e estreou na última quinta-feira (26). Depois de Thanos (Josh Brolin) estalar os dedos e exterminar metade da população do universo, em “Vingadores: Guerra Infinita”, os heróis que sobreviveram precisam lidar com o luto enquanto tentam achar uma forma de desfazer toda a bagunça criada pelo vilão.

No meio dessa jornada, acontecem muitas mudanças visuais: o Capitão América (Chris Evans), por exemplo, tira a barba e a Viúva Negra (Scarlett Johansson), depois de se arriscar em um bob quase platinado bastante criticado pelos fãs da franquia, volta para o vermelho intenso que é a marca registrada dela, mas com um twist: toda blogueirinha, a personagem se jogou em um fire ombré.

Olha só como ficou:

–

A técnica, que consiste em fazer um degradê com um ruivo elétrico na raiz que vai alaranjando até chegar no loiro nas pontas, foi bastante popular na internet há alguns anos, principalmente por causa da influencer @luanna, e deixou Natasha Romanoff mais cool do que nunca. Porque se for para salvar o mundo, que seja da forma mais estilosa de todas, não é mesmo?

Para quem tem vontade de fazer algo parecido, a gente já avisa: não é tão fácil assim chegar nesse resultado. Provavelmente, Scarlett Johansson usou uma peruca para o filme, mas na vida real são necessárias várias horas no salão de cabeleireiro (e a dica é sempre fazer com um profissional especializado!), já que para chegar no tom de vermelho do fire ombré será preciso descolorir o cabelo. Ah, e cabelo ruivo desbota com muita facilidade também, tá?!