Você vai ficar chocada com as transformações que este cabeleireiro faz

Muitas vezes uma simples mudança na aparência – como um bom corte de cabelo ou coloração que combine com seu tom de pele – é capaz de melhorar a nossa autoestima e confiança no ato. Para isso, geralmente é necessário recorrer a profissionais que nos apóiem e nos deixem confortáveis o suficiente para mudar sem arrependimentos. O cabeleireiro russo Yevgeny Zhuk é esse tipo de pessoa.

O profissional, que atende no salão ZHUK.STUDIO, em Moscou, vem chamando bastante atenção nas redes sociais (em especial, em seu perfil do Instagram), por postar alguns de seus trabalhos, usando aquele modelinho “antes e depois”, um velho conhecido nosso. A maioria das fotos é realmente impressionante (claro que as mulheres aparecem maquiadas nas imagens, mas a gente quer mesmo é que você repare nos cabelos!) e elas vêm acompanhadas de legendas fofas e cheias de elogios às suas clientes.

A seguir, selecionamos as melhores delas:

“Com essa cor de cabelo, Sasha ficou ainda mais radiante!🌟”.

“Para mim, a coisa mais importante em um corte de cabelo é a forma. A silhueta de um corte, que dá ênfase aos pontos fortes do rosto e disfarça os ‘pontos fracos’, é mais importante do que um visual supercriativo, incomum ou fashionista nas formas. Nesta foto você consegue observar como o corte de cabelo muda a silhueta da pessoa (eu indiquei as mudanças desenhando setas nas fotos)”.

E aí, bora mudar?