Zoe Kravitz está com os fios curtíssimos e agora PRECISO fazer o mesmo

Com o fim de ano cada vez mais próximo, as celebridades correm para dar aquela renovada no visual, afinal, todo mundo quer começar 2020 de cara nova. Se recentemente Miley Cyrus apostou no corte mais popular do Instagram, o shag hair, Zoe Kravitz, a nova Mulher-Gato, foi um pouco mais ousada e agora desfila por aí um belíssimo pixie cut, o famoso “joãozinho”.

No Instagram, o local favorito das celebs para mostrar esse tipo de novidade, ela publicou o resultado:

A responsável pela mudança foi a respeitada hair stylist Nikki Nelms. Além de uma lista de clientes de peso, que inclui Yara Shahidi e Janelle Monae, a cabeleireira ficou conhecida pelo trabalho impecável dela na identidade capilar da cantora Solange Knowles no premiado projeto “A Seat at the Table”. Ou seja, Zoe estava mais do que boas mãos!

Além disso, essa não é a primeira vez que a artista recorre ao pixie: em 2017, quando estava com os fios descoloridos e havia terminado as gravações da primeira temporada de “Big Little Lies”, ela já tinha apostado no corte.

O que a gente achou da nova versão? Indo ao salão de beleza em 3,2,1…