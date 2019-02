3 passos para ganhar até R$ 5 mil decorando festas infantis

Cada vez mais as mães querem fazer uma festa única para seu filho, toda no capricho. Mas não é todo mundo que tem paciência para pensar em tantos detalhes e executá-los. Aí entram as especialistas! Você leva jeito e adora passar horas na internet vendo fotos de festinhas? Fique atenta às dicas de Cristina Buchain, consultora de festas e artista plástica, de São Paulo, e profissionalize-se. Se fizer a decoração completa de pelo menos uma festa por semana, dá para lucrar cerca de R$ 5 mil por mês, uma boa grana!

1. Antes de comprar qualquer coisa para exercer sua nova atividade, informe-se sobre esse mercado e faça um planejamento (no site do Sebrae tem bastante informação a respeito desse ramo).

2. Avalie se fazer festas está dentro de suas possibilidades financeiras (e de seu tempo livre) e se você terá o apoio de sua família. Lembre-se de que quem se envolve com esse tipo de atividade passa pouco tempo em casa nos fins de semana.

3. Decidiu que vai mesmo trabalhar com isso? Alugue as peças de decoração antes de comprá-las (no site do Elo7, você encontra kits de mesa completos para locação a partir de R$ 250* por um fim de semana). Também dá para comprar o básico (bandejas e suportes para doces) e usar os itens em várias festas. Em bairros de comércio popular (como a região da 25 de março, em São Paulo, e do Saara, no Rio), você encontra tudo isso bem em conta.

Cursos profissionalizantes

*Preços pesquisados em abril/2015