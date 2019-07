7 dicas para não levar trabalho para casa e curtir melhor as horas livres

Não importa se você é da área de humanas, de exatas ou de biológicas, se seu expediente é em um escritório, em uma instituição de ensino, em uma redação, em um laboratório ou em qualquer outro ambiente: levar trabalho para casa é um clássico do dia a dia de quase todo mundo hoje em dia. Resultado: happy hours cancelados, capítulos de novela perdidos, fins de semana “presa” em casa e uma sensação de cansaço sem fim.

Talvez o problema não esteja na quantidade de trabalho que lhe é passada, mas na forma como você administra suas tarefas. Dá para melhorar isso e dedicar suas horas livres ao lazer e ao prazer. Janaina Manfredini, especialista em carreira e coach da Effecta Coach, e Talita Henrique, psicóloga e coach de carreira, dão, a seguir, sete dicas para que você deixe o trabalho para trás quando acabar seu horário comercial e só pense nele no início do próximo dia útil.

Anote suas tarefas em uma agenda

Liste as prioridades, marque cada tarefa na data da entrega (e cada etapa intermediária em suas respectivas datas), vá readequando nas anotações dos próximos dias o que ficou pendente, risque o que for concluído. Visualizar a sua produtividade ajuda a manter a calma e a noção de que dá para cumprir suas obrigações no lugar correto: no trabalho.

Saiba falar não para colegas

Não tope abraçar trabalho alheio que vá atrapalhar o cumprimento do seu planejamento para dar conta dos prazos – e, consequentemente, fazer com que você leve algum restinho de obrigações profissionais para casa. Ofereça ajuda para que o/a colega consiga se organizar melhor, assim como você faz com sua agenda, e explique que seu tempo está contadinho.

Registre as boas ideias para desenvolvê-las quando for possível

Não é raro as boas ideias (profissionais ou pessoais) brotarem em nossas cabeças bem nos momentos mais inconvenientes, como durante o fechamento de um relatório. Não dá para parar tudo e ficar devaneando sobre seus desdobramentos, sob o risco de atrasar o trabalho e acabar sobrando algo para ser feito em casa; mas também não é legal perder boas referências por causa do trabalho.

Então, deixe livres algumas páginas no começo ou no final de sua agenda para anotar a síntese dessas boas ideias e dar desenvolvimento a elas tão logo seja possível. Fazendo uma coisa de cada vez, você produzirá melhor.

Mantenha sua estação de trabalho organizada

Parece óbvio, mas nunca é demais lembrar: em um lugar organizado, você não precisa gastar minutos preciosos procurando uma folha com anotações ou algo trivial e necessário, como um grampeador ou uma borracha. Cumprir seu planejamento de metas diárias é bem mais fácil quando tudo está à mão.

Planeje o que vai fazer quando estiver fora do trabalho

Happy hour, cinema, jantar fora, uma aula de dança… São muitas as opções de o que fazer nas horas livres e, tendo compromissos agendados com outras pessoas, você sentirá um incentivo interno para realmente manter o trabalho em dia e conseguir deixá-lo para trás quando der a hora de bater o ponto da saída. Afinal, ninguém aqui quer deixar um programa legal escapar por causa de trabalho atrasado nem pegar fama de furona, não é verdade?

Faça um acompanhamento das etapas intermediárias do trabalho com a chefia

Imagine que, na reta final de uma tarefa, alguém lhe mostre que um detalhe lá do começo foi feito de forma errada e, agora, o que lhe resta é refazer tudo. Com um detalhe: o prazo final para a entrega não mudou. É óbvio que, em uma situação desse tipo, você vai obrigatoriamente precisar levar trabalho para casa. Para evitar que isso aconteça, cheque de tempos em tempos com a sua chefia se o desenvolvimento das etapas intermediárias está ok.

Avalie se você está trabalhando no lugar correto

Se mesmo com todas essas dicas você não conseguir produzir de forma satisfatória e continuar levando trabalho para casa, pode ser que o problema esteja no seu trabalho. Mais especificamente na sua relação com ele, em como você se sente, pois gente desmotivada não rende, acaba enrolando e deixando pendências se acumularem.

É hora de procurar outro emprego, novos rumos e projetos. Não precisa jogar tudo para o alto, é claro: ative sua rede de contatos, mande currículos e tente se reencontrar. Em um lugar em que você se sinta feliz, pode ter certeza de que conseguirá dar conta do que precisa ser feito rapidinho, sem necessidade de hora extra ou de trabalho em casa.