A menos de quatro meses do Réveillon, você deseja viajar no fim de ano, mas não fez planos? Se você não tem dinheiro guardado e não quer parcelar a viagem em um prazo que a ultrapasse, saiba que ainda dá tempo de organizar um passeio fabuloso para receber o ano que vem por aí.

De acordo com Ana Lúcia Emmerich, especialista em Empreendedorismo e Educação Financeira, existem duas maneiras para começar a planejar uma viagem. A primeira é com o destino já determinado. Então, é necessário pesquisar todos os custos para a data em que se tem disponibilidade. A segunda é com o destino desconhecido, mas sabendo o valor que poderá ser gasto. Assim, é preciso avaliar possíveis destinos que se encaixam no orçamento feito para aquela época.

Ter cautela é fundamental para pesquisar sobre o assunto. Embora alguns sites possam oferecer preços mais atrativos, é essencial analisar a credibilidade que eles têm para não cair em alguma cilada. “Sugiro que pesquise em sites grandes e reconhecidos ou que consulte um agente de viagem. Muitas vezes, as pessoas acham que é melhor e mais barato comprar direto na internet. Elas esquecem que esses profissionais conseguem promoções e possuem informações incríveis sobre passeios e melhores datas, observando o seu objetivo nessa viagem”, alerta Ana Lúcia.

Como calcular os gastos de uma viagem?

Para não ter surpresas, os gastos diretos e indiretos precisam ser levados em consideração. “Você pode pensar em um filminho da sua viagem, da hora em que sai até quando volta para casa”, orienta.

“Vale incluir despesas com deslocamento (reflita se já contratou o translado antecipadamente), verificar se existe algum ingresso para locais que deseja conhecer, pensar em como será a alimentação (está tudo incluso ou só o café da manhã?) e questionar se você fará passeios noturnos ou compras. Não se esqueça de incluir possíveis gastos extras, como dinheiro para aquela massagem que gostaria de fazer”, ensina a profissional.

Dicas da especialista para economizar dinheiro

Identifique o que você pode eliminar para poupar para a viagem. Por exemplo, se você costuma tomar um café todos os dias, será que não faria sentido cortar esse hábito para fazer a viagem? Faça a conta: cinco cafés, a quatro reais, resultam em 20 reais em uma semana – e em 80 reais em um mês.

Fuja das compras por impulso! Você sabia que 80% das pessoas caem nessa tentação no supermercado? E que as mulheres gastam de duas a 2,5 vezes mais quando vão às compras com as amigas?

Espalhe pela casa ou coloque na sua mesa de trabalho fotos da viagem. Isso pode te ajudar a resistir às compras quando a vontade de gastar aparecer.

Existem feirões que algumas empresas realizam anualmente e promoções que ocorrem em algumas épocas. Para aproveitar essas oportunidades, é essencial já saber o destino e o orçamento da viagem que pretende fazer.

À vista ou a prazo?

No mundo ideal, o mais indicado é viajar com tudo pago, incluindo as despesas da viagem e os gastos extras. Dessa forma, quem consegue se planejar mensalmente deve destinar 20% da verba mensal para passeios, compras e viagens. Essa é uma das dicas do livro “Suba no Salto e Conquiste sua Independência Financeira”, de Ana Lúcia Emmerich e Cida Silveira.

O pagamento à vista pode trazer mais descontos e benefícios, mas nem todos conseguem guardar essa quantia mensalmente. Quem não tem tanta disciplina pode programar a viagem com mais antecedência e parcelar os gastos. Assim, sabendo que existe aquela parcela, não há o risco de cair em tentações. E, quando a data chegar, já estará com tudo pago.

De acordo com Ana, viagens nacionais devem ser planejadas com antecedência de três a seis meses. Viagens internacionais ou de maior duração precisam de mais tempo, sendo um ano um prazo interessante.

Veja também o nosso bate-papo com Ana Lúcia Emmerich e Cida Silveira, autoras do livro “Suba no Salto e Conquiste sua Independência Financeira”: