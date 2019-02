Como pedir um aumento de salário?

Antes de falar com seu chefe, avalie como anda a empresa no mercado

Foto: Getty Images

Esse é um momento delicado e você deve ter atenção para não ser mal interpretada. “Tenha certeza de que está fazendo mais do que deveria e de que seu desempenho está acima da média”, diz Tais Rocha de Sousa, diretora de recrutamento da Soulan Recursos Humanos. Veja também se a empresa faz reajustes por mérito. “Se a política de salários for por cargo, ou seja, que todos ganhem o mesmo, o seu aumento pode ser bem mais difícil”, diz Pascoal Muniz, diretor da Mariaca, consultoria de recursos humanos. Para saber se você tem chances ou até se é o momento certo para fazer o pedido, veja as dicas a seguir.

Marque a reunião

Esse assunto é o tipo de papo que pede privacidade. Nada de parar sua chefe no corredor, banheiro ou café. “Marque uma conversa com seu superior e seja clara: diga que quer falar sobre revisão salarial. Assim, ele também se prepara”, explica o especialista Muniz.

Depois da conversa

Não é possível ter o aumento: “A primeira coisa a fazer é deixar claro que não existe insatisfação em relação à empresa, à chefia ou ao cargo. Reforce ao seu chefe que você não quer sair da empresa”, avisa Muniz. Mas vale a reflexão. “Avalie as oportunidades externas, principalmente se enxergou que não há chance de crescimento onde está”, afirma Taís. Espere o prazo: seu chefe pediu um mês para dar a resposta? Aguarde. E depois do prazo, toque no assunto com cuidado e privacidade.

O que analisar antes do pedido?

Como está meu desempenho?

Você precisa estar certa de que faz mais do que esperam de você. Se ganhou mais responsabilidades ou as tarefas estão mais complexas, vale ressaltar. Outro item do qual pode tirar vantagem é aquele novo curso que você fez.

Como está a empresa?

É importante saber se a empresa está bem no mercado. Um dos indicadores é se estão contratando profissionais ou se estão demitindo. Converse com os outros funcionários. Avalie.

Há quanto tempo está no cargo?

Você acabou de entrar na empresa ou teve aumento há alguns meses? Espere. Muniz afirma que as empresas costumam trabalhar com avaliações anuais de desempenho.

E na hora H, o que fazer?

Saiba justificar seu pedido

Você vai precisar explicar por que merece ganhar mais. Certamente não é pela sua simpatia! Esta é a hora de falar do seu desempenho. Liste tarefas, resultados, cursos e ações que acumulou no cargo nos últimos seis meses. Seja sincera!

O que você não pode falar

Comparações: “Fulano ganha mais que eu e faz a mesma coisa”. Isso é armadilha e fica feio!

Obrigações óbvias: “Entrego tudo no prazo, chego na hora”. Lembre-se: isso é o mínimo que você deve fazer.

Problemas pessoais: “Acabei de ter um filho e tenho mais gastos”. Não misture seus problemas pessoais com trabalho. O aumento se dá por mérito, não por necessidade. Ok?

Esteja aberta a negociações

Nunca chegue para o chefe com um salário definido, isso vai pressioná-lo. O melhor é negociar o aumento, olho no olho. E tenha em mente que o aumento pode ir além do dinheiro. Você pode ganhar cursos de especialização, de pós-graduação, de idiomas, tudo financiado pela empresa. Tenha em mente que essas ofertas devem ser negociadas nesse momento. E mais: nunca faça seus pedidos tendo como base uma proposta que você recebeu de outra empresa. Cada um no seu quadrado.