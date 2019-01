10 lojas oferecem até 70% de desconto em móveis e decoração

Todo começo de ano algumas lojas de decoração promovem liquidações de seus melhores produtos. É uma pena que elas não duram muito e acontecem, na maioria, apenas em janeiro. Por isso, essa é a oportunidade perfeita para dar uma renovada na decoração e começar 2019 com uma casa muita mais linda!

Durante todo o mês de janeiro a loja estará em liquidação de pelo menos 20%. A Cômoda Marmelo, feita de madeira maciça de Jequitibá, que tinha como preço original R$ 3.290 foi para R$ 2.630

As luminárias à pronta entrega da loja de produtos semi-artesanais estarão com preços especiais até o dia 31. O Pendente Raízes Grande, feito em tricô de cordas de algodão natural, está com um desconto de 40% (de R$ 1.890 por R$ 1.134).

As peças da marca exclusiva de móveis promove descontos de até 50% até o fim do mês. A Mesa de Centro Madeira Nogal foi de R$ 6.400 para R$ 3.200.

As peças de até 2,50 x 3,50 m terão descontos de no máximo 70% entre os dias 15 de janeiro e 15 de fevereiro. O Tapete Korat Mozambique (2,50m x 1,50m) teve o valor modificado de R$ 515 para R$ 154 o m².

A loja de design ficará até o dia 28 de fevereiro com descontos de até 70% em alguns itens selecionados. A Mesa Lateral C414 saiu de R$ 2.233 para R$ 1.785.

Todos os itens da loja estarão, entre os dias 10 de janeiro e 24 de fevereiro, com até 70% de desconto. A Cadeira Dior teve o preço reduzido de R$ 1.352 por R$ 879.

Na primeira Liquida Etna do ano, a loja selecionou mais de 7 mil produtos que podem ser adquiridos com até 70% de desconto. O Sofá Cama 2 lugares Click Lasar Cinza foi de R$ 1999 para R$ 999.

A liquidação da loja especializada em iluminação tem descontos de até 40% para produtos comprados online entre os dias 7 de janeiro e 2 de fevereiro. O Abajur Stick irá de R$ 415 para R$ 249.

A maior loja do ramo da iluminação resolveu começar 2019 com uma super liquidação. Entre 3 e 21 de janeiro, lustres, abajures, pendentes e muito mais estarão todos com até 50% de desconto. O Lustre Cromado caiu de R$ 868 para R$ 666,90.

Especializada em produtos para a mesa, a loja traz descontos de até 20% durante todo o mês. O Serviço de Jantar e Chá Valentina, em porcelana, 30 peças sai de R$ 647,30 por R$ 550,20.

Boas compras!