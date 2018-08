10 seriados da Netflix para quem ama décor & arquitetura

–

Reformas incríveis, casas diferentonas e jardins pequenos são os protagonistas dos seriados abaixo, disponíveis na Netflix. Afinal, quem não gosta de uma boa história de superação, de uma transformação inesperada ou de simplesmente saber como as pessoas vivem? E nós garantimos: se você ama décor e arquitetura vai querer maratona-los no final de semana.

Com foco em aluguéis de temporada, o seriado é apresentado pela designer Genevieve Gorder e pelo especialista em mercado imobiliário Peter Lorimer, que viajam pelos Estados Unidos reformando espaços e ajudando os proprietários a darem um ‘up’ em seus negócios. Entre os imóveis renovados estão uma casa-barco, um antigo corpo de bombeiros, um chalé em um vinhedo na Califórnia e uma casa que parou nos anos 1970.

Original Netflix, 1 temporada, 8 episódios.

É impossível assistir a ‘QE’ e não querer, imediatamente, ser melhor amiga do Fab 5, composto por Antoni, Tan, Karamo, Bobby e Jonathan. Emocionante, o remake de Queer Eye for the Straight Guy (2003-2007) é comandando pelos especialistas, que transformam as vidas de homens e mulheres por meio da decoração, beleza, gastronomia, moda e cultura. Yas, queen!

Original Netflix, 2 temporadas, 16 episódios.

Por fora, as casas da série parecem normais, mas, quando as portas se abrem revelam espaços com elementos incríveis como um aquário gigantesco, uma montanha-russa no quintal e uma coleção de bonecos de cera.

Original Netflix, 1 temporada, 12 episódios.

Guiado pelo arquiteto Piers Taylor e pela atriz Caroline Quentin, o seriado acompanha as viagens da dupla ao redor do mundo em sua busca por casas incríveis. No caminho, eles também conversam com os moradores e arquitetos.

Original Netflix, 1 temporada, 4 episódios.

Um dos realities de reforma mais populares do mundo, Irmãos à Obra mostra o trabalho dos parceiros e irmãos gêmeos Jonathan, empreiteiro, e Drew Scott, corretor imobiliário. Nos episódios, eles ajudam os clientes a encontrarem a casa ideal e reformam o lugar.

2 temporadas, 39 episódios.

A série estuda a relação do design com oito profissionais – Bjarke Ingels (arquiteto), Ilse Crawford (designer de interiores), Es Devlin (cenógrafa), Paula Scher (designer gráfica), Christoph Niemann (ilustrador), Platon (fotógrafo), Tinker Hatfield (designer de tênis) e Ralph Gilles (designer de automóveis).

Original Netflix, 1 temporada, 8 episódios.

Voltado para casas diferentes, o seriado britânico mostra todo o processo de construção e/ou reforma – dos desejos dos moradores até o produto final. Apresentado por Kevin McCloud, tem a temporada 14 disponível na Netflix.

1 temporada, 8 episódios.

Num movimento muito atual, a série acompanha britânicos que querem se mudar para França, Áustria, Espanha, Croácia, Chipre, Alemanha, Itália ou Portugal. A escolha da casa e as vantagens e desvantagens de cada uma das cidades são alguns dos processos que Escape to the Continent acompanha.

1 temporada, 20 episódios.

Driblar orçamentos apertados e renovar espaços para atender aos pedidos dos moradores são alguns dos desafios pelos quais os designers de interiores amadores terão que passar em ‘GIDC’.

1 temporada, 16 episódios.

Roteirista e apresentador, o jardineiro Monty Don ajuda alguns moradores britânicos a resolver um problema que muitos conhecem: como aproveitar o espaço de um jardim pequeno?

1 temporada, 6 episódios.