10 varandas pequenas que provam que tamanho não é documento

Ter uma varanda em casa ou no apartamento é um privilégio. E não importa o tamanho que ela tenha, dá para fazer bom uso do espaço e criar o clima perfeito.

Selecionamos projetos gringos e brasileiros que são pura inspiração. Tem para todos os gostos: com sofá, futons, mesinha e cadeira, balanço… Eles são a prova de que é possível fazer bonito mesmo em sacadas estreitinhas.

Confira:

1. Rusticidade na medida, com paletes e materiais naturais

Fácil de copiar: o segredo aqui é mesclar madeira, materiais naturais e tons claros. Destaque para o sofá de páletes com estofado branco e a cerquinha de bambu. A madeira está presente no deque do piso e na mesinha dobrável, um curinga para pequenos espaços. As luminárias de papel e o cordão de luz de bolinhas dão mais charme ao conjunto, e toques de rosa claro acrescentam delicadeza à decoração.

2. Menos, sem dúvida, é mais!

Um banco-balanço de madeira bem confortável com uma composição de almofadas de encher os olhos. Eis a combinação perfeita de aconchego e beleza. Para finalizar, uma grande jardineira de madeira com plantinhas que levam vida ao projeto.

3. Preto, branco e plantas

Preto e branco fazem uma composição infalível, mas para que o aconchego chegue é preciso que a decoração entre com tecidos e luzes quentes, além de um pouco de natureza – repare que as plantas estão nos vasos e também nas estampas.

4. Minimalismo e modernidade

As cadeiras Acapulco dão o tom elegante à varanda fechada com vidro. O metal dos pés se repete na mesa e no painel preto que serve de suporte para um jardim vertical. Discreta, a decoração é toda em tons neutros e fica mais aconchegante com inserções pontuais de madeira.

5. Espaço para o verde

Estreitíssima, a varanda ganhou vida com plantinhas. Além do vaso tradicional, as espécies variadas ganharam espaço em uma escadinha com função de jardineira e em prateleiras – repare que além dos vasinhos, elas ocupam xícaras e até o interior de um regador.

6. Simplicidade que encanta

Se você reparar bem, vai ver que aqui tudo é bem simples. A começar pelos caixotes pintados de branco, pregados na parede com função de nichos. O sofá tem a mesma estrutura simples, pintada de branco, e um delicioso estofado para que os moradores possam se jogar e aproveitar o fim de tarde. Plantinhas levam mais vida ao ambiente.

7. Minijardim de piso e parede

Ripas de madeira instaladas na parede descem pelo piso, compondo um caminho para o jardim na varanda apertadinha. Na parede, as plantas vão em modelos de meio-vaso, ao passo que no piso são distribuídas em vasos maiores.

8. Toda rusticidade do tijolo com madeira

Quando a combinação é de tijolinhos aparentes com móveis de madeira, é difícil errar. Aqui, além desses elementos, destacam-se os tecidos estampados do tapete e das almofadas, que trazem mais alegria para a ambientação. E note que um carrinho organizador de metal azul (como este) foi usado como apoio para plantas.

9. Marcenaria bem pensada

O móvel que ocupa a largura da varanda tem função de adega, aparador e ainda sustenta o banco em L. Na parede, ripas de madeira apoiam vasos com plantas pendentes, formando um quadro verde.

10. Mesinha e cadeiras para curtir o fim de tarde

A mesinha com cadeiras dobráveis de madeira são um convite para um bate-papo em um fim de tarde. Da mesma linha de móveis, um aparador fica na lateral, servindo como apoio para os vasos e a decoração. Tecidos com diferentes texturas e acabamentos trazem mais aconchego – em branco e cru criam um contraste bonito com a madeira.