12 detalhes da decoração de casas de celebridades para você se inspirar

Por mais que profissionais executem as decorações das casas das celebridades, cabe a elas decidir a vibe que cada ambiente terá. Estilo, peças principais e mesmo se haverá bastante ou pouco espaço de circulação são decisões que sempre cabem ao cliente, afinal.

E ver o trabalho pronto é pura inspiração, especialmente quando os famosos mantêm os pés no chão. Analisando os lugares onde esse pessoal mora, selecionamos 12 detalhes que podem dar uma mãozinha na próxima vez que você for mexer no visual da sua casa. Nada de lustres imensos de cristal ou mesas de jantar com mais de 20 lugares: tudo que escolhemos mostrar é possível fazer!

Talvez, em alguns casos, a área do cômodo seja praticamente a do apartamento em que você more. Releve e foque na inspiração da decoração, combinado?

Salas de celebridades

Karlie Kloss: vintage romântica Karlie Kloss: vintage romântica

Kendall Jenner: moderna e prática Kendall Jenner: moderna e prática

Kourtney Kardashian: crash de estampas Kourtney Kardashian: crash de estampas

Salas de jantar de celebridades

Brooke Shields: aconchegante e familiar Brooke Shields: aconchegante e familiar

Julianna Marguiles: cantinho contemporâneo Julianna Marguiles: cantinho contemporâneo

Naomi Watts: neutralidade em todos os detalhes Naomi Watts: neutralidade em todos os detalhes

Quartos de celebridades

Amanda Seyfried: aconchegante na medida (o doguinho não está incluso) Amanda Seyfried: aconchegante na medida (o doguinho não está incluso)

Donatella Versace: um pé no vintage e outro no oriental Donatella Versace: um pé no vintage e outro no oriental

Hillary Swank: atemporal Hillary Swank: atemporal

Ellen Pompeo: fã de tapeçaria Ellen Pompeo: fã de tapeçaria

Banheiros de celebridades

Selena Gomez: simples e delicado Selena Gomez: simples e delicado