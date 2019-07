13 jeitos descolados de usar pratos na parede em ambientes modernos

Já pensou em pendurar pratos na parede? Esses itens, que já foram os favoritos na decoração da casa das avós, estão de volta, repaginados, com estampas descoladas e prometem um visual bem diferente do de antigamente.

De todas as cores possíveis e com desenhos modernos, os pratos decorativos podem ser usados em qualquer cômodo – eles continuam brilhando na parede do jantar, mas ganharam lugar também nas salas, cozinhas e até nos quartos.

Confira a nossa seleção de 13 ambientes que acertaram em cheio ao utilizá-los na decoração: