15 inspirações para decorar um quarto neutro (que não fique sem graça)

Misturar estilos em um mesmo cômodo e colocar detalhes e acessórios em tons neon para dar un tchan nos ambientes são recursos muito utilizados na decoração, mas não é para todos os gostos. Para uma parcela das pessoas, a neutralidade é o visual mais desejado.

“Depois de dias estressantes, nada como olhar para uma decoração relaxante, e é aí que entram os tons neutros, especialmente no quarto”, afirma a designer de interiores Denise Cotta.

Ela explica que é preciso desconstruir uma ideia equivocada comum sobre os ambientes neutros: que eles são sempre cinzas ou beges e, principalmente, sem graça. “É possível aplicar tons extras sem tirar a neutralidade do lugar e também fazer um quarto neutro todo em tons de verde, por exemplo. Os resultados são surpreendentes.”

Fique agora com 15 inspirações de quartos neutros para decorar o seu ou o de seu bebê.

Vamos começar com um belo quarto neutro em branco e preto

Você pode acrescentar um detalhe azul marinho para incrementar o branco e preto

E também diminuir o tom do quarto neutro para cinza com branco e azul

O cinza com azul funciona bem em quartos neutros em estilo industrial

Mas você pode optar por um quarto neutro em branco com cinza apenas

O cinza total no quarto neutro ganha um charme com toques geométricos na mesma paleta de cores

É possível aplicar um belo detalhe vermelho em um quarto cinza e mantê-lo neutro

O mesmo vale para um toquezinho de verde no quarto cinza e branco neutro

Que tal fazer um quarto neutro todo em tons de verde? Fica lindo!

O bege é o favorito de muita gente que curte quarto neutro. Pudera: olha que estilo incrível!

Detalhes marrons também são bem-vindos em quartos neutros que puxem para o bege

E se você for ousada, pode fazer seu quarto neutro em tons de vinho. Luxo!

O rosinha em detalhes casa bem com um quarto neutro cinza

O quarto do bebê também pode ser neutro. Uma ótima ideia para quem não quer saber o sexo do bebê antes do parto!

Cinza e amarelo ficam lindos no quarto neutro para o bebê

