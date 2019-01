15 inspirações para quartos de bebê com decoração rústica

Famílias que buscam algo diferente dos móveis brancos e brinquedinhos tradicionais para o quarto do bebê têm uma alternativa muito linda e queridinha da vez: a decoração rústica, que valoriza a madeira em seu estado natural, aceita tijolos aparentes e aposta em tons mais fortes do que o convencional – especialmente aqueles que remetam à natureza. E a madeira não fica apenas nos móveis: paredes e até o teto podem receber aplicações de murais e tábuas para complementar o visual.

Isso está longe de significar que os quartos de bebê em estilo rústico sejam sisudos ou formais. Uma cor aqui, um bichinho de pelúcia ali, quadrinhos divertidos pelas paredes e a leveza está garantida. As pelúcias, a propósito, são um capítulo à parte: o ideal é escolher animais que fujam do convencional, como girafas, elefantes e grandes felinos.

Outro ponto alto da decoração rústica para o quarto do bebê são elementos antigos e, de preferência, com histórico familiar. Sabe aquela boneca que passa de geração em geração, aquela bicicletinha de ferro que era do seu bisavô quando bebê? São itens perfeitos para dar um toque pessoal e inesquecível ao ambiente de sua filha ou seu filho.

Confira, a seguir, 15 inspirações de decoração rústica para quartos de bebês.

