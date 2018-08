15 itens baratinhos para deixar a cozinha prática e divertida

1. Produtos para cozinha zoom_out_map 1/15 Chega de lambança na hora de transferir o líquido da panela para qualquer outro recipiente. É só encaixar o bico de silicone na borda e pronto! Custa R$ 45,29 na Loja do Cozinheiro. (Divulgação/Reprodução) Produtos para cozinha

Este pincel é perfeito para evitar respingos e dosar as pinceladas como quiser. Possui cerdas de silicone. Da Joseph Joseph, Vale R$ 61,47 na Doural.

Com formato inspirado no lendário monstro do Lago Ness, a concha tem patinhas de plástico para ficar apoiada de pé dentro da panela. Em várias cores, sai por R$ 25,90 na Americanas.com.

Para não cortar a mão nem a esponja ao lavar as facas, esta escova da Joseph Joseph é ideal. Por R$ 58,50 na Utilplast.

No interior do submarino de silicone, você coloca as ervas do seu chá. Aí, é só mergulhá-lo na água e aproveitar o sabor e a brincadeira. O preço é de R$ 39 na Tetris.

O sistema de drenagem do porta-talher permite que a água dos itens lavados não se acumule no fundo, escoando pela tromba. Custa R$ 32,94 no Mercado Livre.

A mini-horta tem espaço para plantar até três mudas diferentes e superfície de lousa para anotar o nome dos temperos. Vale R$ 78,98 no Shoptime.

O liquidificador individual da Hamilton Beach é ideal para preparar a vitamina da manhã e já sair tomando. O corpo do produto é um copo destacável com tampa. Sai por R$ 79,90 no Walmart.

Para não ficar com cheiro de cebola nas mãos, conte com este suporte. Basta espetar os filetes de inox no alimento e passar a faca entre as aberturas. Tem valor de R$ 14,90 na Utilplast.

Chega de derreter os cabos das colheres no fogão! Coloque o clip da Trudeau na borda e apoie o talher durante o cozimento. Por R$ 19,99 na Etna.

Tenha ervas e temperos bem picadinhos e de forma rápida com a tesoura de cinco lâminas. Tem preço de R$ 25 no Extra.

Dá para encaixar os clipes de plástico nas bordas da louça e evitar que os molhinhos invadam o prato. O conjunto com quatro vale R$ 19,99 na Etna.

Não encontrou a tampa certa da panela? Esta de silicone vai bem em qualquer uma. O vapor sai pelo transatlântico que também funciona como pegador. Por R$ 39,90 no Bazar Criativo.

A colher infusora tem um compartimento para que você coloque ali as especiarias. Assim, tudo cozinha junto, mas não é preciso caçar as os temperos no molho depois de pronto. No Camicado, sai por R$ 49,90.