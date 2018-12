15 itens de decoração com a cor de 2019: um coral cheio de energia

A Pantone, referência mundial de especificação de cores, anunciou a cor do ano de 2019: o Living Coral 16-1546, um coral súper alto-astral. Então, que tal deixar a decoração de casa alinhada com a tendência do ano que está logo aí? Vale apostar em diferentes tons de coral para dar um up em qualquer cômodo da casa.

Fizemos uma seleção de produtos carregados com a boa energia dessa cor. Confira: